Secondo nuove informazioni provenienti da una fonte considerata affidabile, Call of Duty è finalmente pronto a sbarcare su Nintendo Switch nel 2026. A parlarne è Jez Corden, giornalista di Windows Central, che ha acceso nuovamente l’attenzione su una promessa fatta da Microsoft ai tempi dell’acquisizione di Activision Blizzard. Dopo mesi di silenzio, l’ipotesi di un arrivo concreto sulla console Nintendo sembra ora molto più vicina. La notizia è emersa direttamente sui social e ha rapidamente fatto il giro della rete. Per il pubblico Nintendo si tratterebbe di un ritorno storico della serie. L’indiscrezione nasce da uno scambio su X, in cui Corden ha risposto al giornalista Tae Kim, che in modo critico chiedeva che fine avesse fatto la versione Nintendo Switch di Call of Duty promessa da Microsoft. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Call of Duty è in arrivo su Nintendo Switch nel 2026, rivela un noto giornalista

