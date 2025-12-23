Calendimaggio Menichelli è il nuovo presidente
Simone Menichelli è stato ufficialmente nominato presidente dell’Ente Calendimaggio di Assisi. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per l’organizzazione, che si prepara a continuare le attività tradizionali con un nuovo volto alla guida. La scelta è stata accolta con attenzione, segnando un momento di stabilità e continuità per l’ente che tutela e promuove la celebre manifestazione.
Una scelta attesa e finalmente arrivata: Simone Menichelli è il nuovo presidente dell’ Ente Calendimaggio di Assisi. Architetto, 35 anni, molto legato alla città e alla manifestazione, è stato ieri nominato dal sindaco Valter Stoppini, secondo lo Statuto vigente dell’ente. Fanno parte del Consiglio direttivo anche Giacomo Paparelli e Tiziano Ragni. "Auguro buon lavoro al neo presidente e a tutto il direttivo – ha sottolineato Stoppini – ci attendono anni e sfide importanti che dobbiamo portare avanti insieme, con spirito di coesione e servizio per il bene della manifestazione e della città. Il Calendimaggio è patrimonio di tutta la comunità assisana e l’auspicio è che possa crescere all’insegna di una sempre maggiore partecipazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it
