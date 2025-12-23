Calendario in regalo La Vigilia con La Nazione | Come una luce nel buio

La Vigilia La Nazione propone un calendario speciale dedicato al volontariato e al sociale, offerto gratuitamente ai lettori di Pisa e provincia. Un’opportunità per riflettere sull’importanza del sostegno reciproco e della solidarietà, accompagnando l’anno nuovo con immagini e messaggi che invitano alla solidarietà quotidiana. Un gesto semplice ma significativo, pensato per ricordare il valore del volontariato nella nostra comunità.

La Vigilia La Nazione regalerà ai suoi lettori di Pisa e provincia un calendario dedicato al mondo del volontariato e del sociale. Si consiglia la prenotazione in edicola. Conosciamo i protagonisti di luglio, agosto e settembre. La sezione Avis Cascina nel 2026 compie 68 anni. "Dal 24 ottobre 1958 – spiega il presidente Gianpaolo Tordini – è impegnata nella promozione della donazione del sangue e degli emocomponenti, dei buoni stili di vita per avere donatori consapevoli e periodici e aiutare il sistema sanitario a continuare ad erogare servizi. Il calendario è un modo per ricordare che esistono anche gli altri oltre all'io".

