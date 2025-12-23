Calendario della solidarietà Domani in omaggio col Carlino Un 2026 dedicato ai volontari

Domani, con il quotidiano Il Carlino, sarà disponibile il Calendario della Solidarietà, un omaggio che invita a riflettere sull'importanza del volontariato. Un 2026 dedicato a chi dedica il proprio tempo agli altri, contribuendo a creare un mondo più solidale. Un simbolo di speranza e impegno, per ricordare che anche un piccolo gesto può fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.

Un sole che illumina anche il buio della notte, che scalda i cuori, che rischiara la strada a chi ha bisogno di aiuto. È questa l’essenza del volontariato ed è anche l’immagine scelta dal Carlino come copertina del proprio calendario dedicato al mondo della solidarietà: domani sarà distribuito in tutte le edicole della provincia di Forlì-Cesena, in omaggio a tutti i lettori, gratuitamente allegato a una copia del quotidiano di domani. La copertina disegnata da Giancarlo Caligaris vuole sintetizzare così l’enorme e prezioso lavoro di giovani, anziani, donne e uomini che scelgono di essere luce, di portare calore e abbracciare chi si trova nell’ombra, pronti a donare un sorriso a chi cammina con fatica o si sente perso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

