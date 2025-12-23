Calenda Azione | Ci sono cose buone ma manca completamente idea per il Paese – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2025 ”È largamente condivisibile l'approccio definito prudente dal ministro Giorgetti sui conti pubblici, ci sono molte cose buone e che apprezziamo ma manca completamente l'idea per il Paese", così il leader di Azione Calenda sulla Manovra in discussione al Senato. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
