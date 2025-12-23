Calenda Azione | Ci sono cose buone ma manca completamente idea per il Paese – Il video

Calenda: "La proposta di Occhiuto? Con Salvini fuori dal centrodestra se ne può parlare" - Il leader di Azione commenta le parole del presidente della Calabria: "Il segretario della Lega non è l'unico ostacolo" all'ingresso di Azione nella maggioranza. ilfoglio.it

Calenda, 'alternativi a destra e sinistra, cose comuni con FI' - "Noi siamo al centro perché i cittadini ci hanno messo al centro e riteniamo che bisognerebbe lavorare intanto con tutti quelli che condividono il posizionamento internazionale dell'Italia, le cose da ... ansa.it

Calenda (Azione): "la proposta di Occhiuto Con Matteo Salvini fuori dal centrodestra se ne può parlare" - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.