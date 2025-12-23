calciomercato sbloccato per la lazio per il napoli solo a saldo zero

Il calciomercato invernale si apre con la Lazio finalmente libera di operare, dopo i limiti imposti in estate. La squadra biancoceleste potrà così rafforzarsi e programmare le prossime settimane di mercato senza restrizioni. Per il Napoli, invece, la sessione si presenta senza spese aggiuntive, con un saldo pari a zero. Un momento di stabilità per entrambe le società, pronti a valutare le opportunità sul mercato.

Dopo il blocco ricevuto in estate, la Lazio potrà tornare a operare liberamente durante la sessione invernale del calciomercato. Il club biancoceleste ha infatti rispettato i parametri richiesti dalla Commissione indipendente che monitora i conti delle squadre italiane, ovvero un rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi inferiore allo 0,8, e dunque non avrà alcuna limitazione. Anche il Como potrà operare senza restrizioni, dopo aver sistemato una situazione difficile con aumento di capitale. Antonio Conte, allenatore del Napoli (Ansa). Il Napoli potrà invece operare solo a saldo zero. Brutte notizie, invece, per Napoli e Pisa: i due club, che sono finite oltre il valore dello 0,8, dovranno operare a saldo zero: per ogni giocatore acquistato deve esserci un’uscita equivalente. 🔗 Leggi su Lettera43.it

