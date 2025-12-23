Per dimenticare la sconfitta sul campo della Juventus, l’ennesima in un big match, la Roma dovrà conquistare i tre punti con il Genoa nell’ultima sfida del 2025, in programma lunedì 29 dicembre con il Genoa. Archiviato l’anno ci si proietterà verso la finestra invernale di calciomercato, con la speranza di trovare i giusti rinforzi per migliorare la rosa di Gasperini. Nei sogni del club capitolino c’è la volontà di dare nuovo impulso al reparto offensivo, apparso il più in difficoltà in questa prima parte della stagione, senza però dimenticare nemmeno il pacchetto arretrato. Qualora ce ne fosse la possibilità la Roma potrebbe provare a rinforzare anche la difesa ed un nome sarebbe già anche stato individuato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Massara pensa alla difesa: avviati i contatti per Disasi

Leggi anche: Calciomercato Roma, sprint su Raspadori: contatti avviati

Leggi anche: Calciomercato Inter, Adeyemi! Contatti avviati con l’agente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La nuova mossa della Roma per Zirkzee. Massara ha pronte le alternative: ci sono quattro nomi per Gasperini; Roma, Massara: Coglieremo opportunità sul mercato; Le strategie per gennaio: Roma su Zirkzee e pensa allo scambio Beto-Dovbyk; Raspadori, l’Atletico Madrid apre al prestito: Massara ci pensa. Il punto.

Calciomercato Roma, per la fascia sinistra si pensa a Renan Lodi - Calciomercato Roma, per la fascia sinistra si pensa a Renan Lodi reduce dell'esperienza in Arabia Saudita e adesso svincolato. sportpaper.it

Roma, Gasp chiama e Massara risponde: accelerata per Zirkzee e Raspadori, ma manca lo sprint finale - È ufficialmente iniziato il countdown verso la finestra invernale di calciomercato e in casa Roma la linea è ben delineata: intervenire. tuttomercatoweb.com