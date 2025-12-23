Calciomercato Napoli l’annuncio di Giuffredi | svelato il futuro di Vergara Marianucci e Ambrosino

Nel contesto del calciomercato del Napoli, Mario Giuffredi, noto agente di vari giocatori, ha condiviso aggiornamenti sul futuro di alcuni suoi assistiti. Oltre a Di Lorenzo e Politano, ha fornito indicazioni su Vergara, Marianucci e Ambrosino, offrendo un quadro chiaro e preciso sulle trattative in corso e le prospettive per i giocatori coinvolti.

Mario Giuffredi, noto procuratore, tra i vari di Di Lorenzo e Politano, ha parlato anche di altri suoi assistiti come Vergara, Marianucci e Ambrosino. Intervenuto alla trasmissione “Il Bello del Calcio” su Televomero, è tornato ad approfondire l’ipotesi di un triplo addio in prestito per gennaio. Il verdetto è sorprendente. Giuffredi senza dubbi: “Il prestito la strada migliore”. Nel corso della trasmissione, il noto agente ha parlato anche di 3 giovani della rosa: “Cosa è meglio per Marianucci, Ambrosino e Vergara? Il Napoli per me e per i miei giocatori è stata molto importante. Ho vinto coppa Italia con Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, abbiamo vinto campionato e Supercoppa, abbiamo vinto Nations League con Mario Rui ed Europeo con Di Lorenzo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

