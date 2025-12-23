Il calciomercato del Milan si concentra sulla ricerca di un sostituto di Maignan. Nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per la porta rossonera: Hugo Souza. La questione riguarda il rafforzamento del reparto tra i pali, in vista della prossima stagione. La società segue attentamente le opportunità di mercato per garantire una copertura adeguata alla posizione di portiere.

Calciomercato Milan, i rossoneri proseguono la caccia al post Maignan. L’ultimo nome accostato al club meneghino è quello di Hugo Souza Il calciomercato del Milan entra nel vivo con un tema centrale: il futuro del portiere titolare. Mentre il rinnovo di Mike Maignan è bloccato da una trattativa complicata – il francese chiede 8 milioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Milan, prosegue la caccia al post Maignan: nelle ultime ore è spuntato un nome nuovo per la porta. I dettagli

Leggi anche: Calciomercato Milan, rispunta quel nome E’ stato proposto ai rossoneri nelle ultime ore, ma c’è un ostacolo. Le ultime

Leggi anche: Calciomercato Milan, riproposto un attaccante nelle ultime ore. Rispunta un nome dall’Inghilterra…

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tare a caccia di un difensore. Il CorSport: Gomez in fretta; Un altro Milan a caccia del bis Allegri e un’emergenza del Diavolo Maignan rinvia | Qui una famiglia; Calciomercato Milan Tare accelera per Sule | trattativa complessa per l’ingaggio ma i dialoghi sono partiti; Calciomercato Napoli nome nuovo per il centrocampo | Manna punta ad un colpo simile alla McTominay Le ultimissime su questo affare.

Milan, dopo Fullkrug caccia al difensore: tre nomi fanno sognare - Il Milan non si ferma e accelera in vista del calciomercato invernale di gennaio e dopo l’arrivo del nuovo attaccante Niclas Fullkrug, con l’ufficialità attesa solo dopo le visite mediche, il club ros ... calciomercatonews.com