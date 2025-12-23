Calciomercato Milan il gran giorno di Füllkrug | visite e firma Ecco quando esordirà

Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, si trasferisce al Milan dal West Ham durante il calciomercato invernale. Dopo aver completato le visite mediche, firmerà il contratto e sarà ufficialmente tesserato con i rossoneri a partire dal 2 gennaio 2026, data di riapertura delle liste. Questo trasferimento rappresenta un intervento strategico nel reparto offensivo del club per la seconda metà della stagione.

