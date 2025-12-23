Calciomercato Milan Fullkrug è sbarcato a Milano | comincia la sua avventura in rossonero | VIDEO

Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Fullkrug, che da poco è arrivato a Milano. La nuova punta tedesca si prepara a iniziare la sua avventura con i rossoneri, contribuendo alla squadra per la stagione in corso. Ecco i primi dettagli e il video dell’arrivo del giocatore nel capoluogo lombardo.

Calciomercato Milan, Fullkrug è atterrato a Milano da poco. La punta tedesca comincia la sua avventura rossonera. Ecco il video dell'arrivo. Il primo acquisto del calciomercato invernale rossonero è arrivato a Milano da pochi minuti. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo in prestito dal West Ham. Nella giornata di domani, dopo le consuete visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al prossimo giugno. Nel video ecco la punta classe 1993 che saluta i giornalisti dopo lo sbarco a Malpensa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

