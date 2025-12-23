Calciomercato Milan Fullkrug è sbarcato a Milano | comincia la sua avventura in rossonero | VIDEO
Il calciomercato del Milan si arricchisce con l’arrivo di Fullkrug, che da poco è arrivato a Milano. La nuova punta tedesca si prepara a iniziare la sua avventura con i rossoneri, contribuendo alla squadra per la stagione in corso. Ecco i primi dettagli e il video dell’arrivo del giocatore nel capoluogo lombardo.
Calciomercato Milan, Fullkrug è atterrato a Milano da poco. La punta tedesca comincia la sua avventura rossonera. Ecco il video dell'arrivo. Il primo acquisto del calciomercato invernale rossonero è arrivato a Milano da pochi minuti. Parliamo, ovviamente, di Niclas Fullkrug, attaccante tedesco in arrivo in prestito dal West Ham. Nella giornata di domani, dopo le consuete visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al Milan fino al prossimo giugno. Nel video ecco la punta classe 1993 che saluta i giornalisti dopo lo sbarco a Malpensa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, è fatta per Fullkrug: in serata l’arrivo a Milano
Leggi anche: Accomando: “Milan-Füllkrug in dirittura d’arrivo”. C’è già la data dell’esordio in rossonero!
Calciomercato Milan è fatta per Fullkrug | in serata l’arrivo a Milano; Calciomercato Milan torna di moda Fullkrug | ecco chi è la punta per rinforzare l’attacco; Fullkrug | è fatta Milan e West Ham allo scambio di documenti | ecco tutti i dettagli; Calciomercato Milan accelerata per Fullkrug Moretto | L’obiettivo di Tare è questo….
Fullkrug è sbarcato in Italia! Domani le visite mediche, il 24 a Milanello - Il centravanti tedesco arriva dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto. milannews.it
Fullkrug vicinissimo al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre resta da sciogliere il nodo - Fullkrug sempre più vicino al Milan: emergono nuovi dettagli su formula, riscatto e contratto, mentre il passaggio decisivo resta questo L’arrivo di Niclas Füllkrug alla corte di Massimiliano Allegri ... calcionews24.com
Calciomercato – Milan, fatta per Fullkrug: le condizioni dell’accordo con il West Ham - Sembra infatti che sia stato trovato l'accordo tra il club rossonero e il West Ham per un prestito gratuito con diritto di ris ... msn.com
Calciomercato Milan, è fatta per Fullkrug: in serata l’arrivo a Milano - facebook.com facebook
Calciomercato Milan, in arrivo Kostic dal Partizan: ecco le cifre dell’operazione #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.