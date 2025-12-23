Calciomercato Milan frenata del Galatasaray per Giménez In Turchia spiegano perché

Nel contesto del calciomercato invernale, il Galatasaray ha rallentato l'interesse per Santiago Giménez, attaccante messicano del Milan. La società turca ha spiegato le ragioni di questa decisione, che potrebbe influenzare le strategie di mercato del club e le future eventuali operazioni con il giocatore. La situazione resta da seguire attentamente, considerando le dinamiche di mercato e le esigenze delle parti coinvolte.

