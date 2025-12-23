Calciomercato Lazio: Miretti piace alla società ma Sarri frena. La situazione attuale Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con particolare attenzione al potenziamento del centrocampo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, nelle ultime ore si sarebbe fatta avanti un’ipotesi proveniente da Torino: la Juventus avrebbe proposto Fabio Miretti come possibile rinforzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Lazio, Miretti pronto ad arrivare il colpo in casa biancoceleste. La situazione attuale

Leggi anche: Gabriel Jesus pronto ad arrivare in Serie A. La situazione attuale intorno all’attaccante ex Manchester City

Leggi anche: Calciomercato Lazio, Guendouzi verso l’addio in casa biancoceleste. La situazione è abbastanza delicata!

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Lazio: per il centrocampo proposto Miretti, ma Sarri ha altri piani; Miretti proposto alla Lazio: da Roma filtra la risposta di Sarri sul possibile arrivo del centrocampista; Miretti nel mirino della Lazio: come si evolve il calciomercato biancoceleste?; Miretti proposto alla Lazio, ma Sarri.....

Calciomercato Lazio, Miretti pronto ad arrivare il colpo in casa biancoceleste. La situazione attuale - La situazione attuale Il Calciomercato Lazio entra in una fase di riflessione strategica, con particolare attenzione al potenziamento de ... calcionews24.com