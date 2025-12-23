Calciomercato Lazio Dragusin diventa una grande occasione di mercato La situazione attuale

Il calciomercato della Lazio si concentra sulla possibile acquisizione di Radu Dragusin, difensore con esperienza in Serie A. La situazione attuale indica un interesse concreto, ma resta da capire se si tratti di una reale opportunità o di una semplice suggestione. Analizziamo i dettagli e le implicazioni di questa possibile operazione, valutando le motivazioni e le prospettive per il club biancoceleste.

Suggestione Dragusin: occasione di mercato o semplice idea? La situazione attuale Il Calciomercato Lazio potrebbe presto aprirsi a uno scenario intrigante che riporta in Italia un nome già noto al calcio di Serie A: Radu Dragusin. Nelle ultime ore stanno emergendo voci sempre più insistenti su una possibile uscita del difensore rumeno dal Tottenham, club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

