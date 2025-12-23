Calciomercato Juventus SOS centrocampo per gennaio | 7 nomi sul taccuino di Comolli chi potrebbe arrivare in bianconero Ultimissime

Calciomercato Juventus, 7 nomi per rinforzare il centrocampo a gennaio. Ecco chi sta monitorando la dirigenza guidata da Damien Comolli. La vittoria contro la Roma ha ridato entusiasmo, ma la Juventus sa che per completare la rimonta serve intervenire sul mercato. La dirigenza, guidata dall’Amministratore Delegato Damien Comolli, si muove su due tavoli paralleli: cercare l’occasione giusta per gennaio e costruire un vantaggio strategico per giugno. Il diktat di Luciano Spalletti è chiaro fin dal suo arrivo: la priorità assoluta è un centrocampista di spessore. Lo riporta il Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

