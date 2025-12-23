Calciomercato Juve Tuttosport | spunta un clamoroso jolly per Frattesi Costa 30 ma Comolli così può pagarlo la metà
Sul calciomercato della Juventus si segnala, secondo Tuttosport, l'interesse per Davide Frattesi. Il centrocampista, valutato circa 30 milioni di euro, potrebbe rappresentare un’opportunità grazie a un’operazione facilitata da Comolli, che potrebbe ridurne il costo della metà. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe influenzare le strategie della società bianconera in vista della prossima stagione.
. Attenzione all’incredibile incastro. Il legame tra la Juventus e Davide Frattesi si fa sempre più stretto, alimentato da una reciproca necessità tecnica e professionale. Da un lato, il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista “box to box” con il vizio del gol; dall’altro, il calciatore romano vive una fase di profonda malinconia all’Inter, dove è scivolato nelle retrovie delle gerarchie di Cristian Chivu. Nonostante Frattesi fosse un punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti, con la cifra record di 7 reti in 22 presenze, a Milano il tecnico romeno gli preferisce ormai non solo i titolari inamovibili, ma anche profili come Sucic e Zielinski. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Khephren Thuram all’Inter per sbloccare Frattesi alla Juve? Tuttosport: ecco qual è la posizione di Comolli e l’idea del giocatore
Leggi anche: Calciomercato Inter, clamoroso scambio con la Juventus per Frattesi! Può partire già a gennaio?
Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così; Tuttosport - Juventus, Frattesi e non solo: piacciono anche Schlager e Timber; Spalletti perde un difensore e ritrova Milik: i convocati Juve per la Roma; Alisha, show in pantaloncini Juve: si cambia mentre... palleggia!.
Calciomercato Juve: spunta l'altra priorità! Comolli, scontenti alla porta e il colpo si fa così - I bianconeri studiano le mosse per rinforzare la rosa di Spalletti e regalare al tecnico nuove soluzioni in campo: l'indizio è chiarissimo ... tuttosport.com
Tutte le notizie del 17 dicembre - it: dall'Inter alla Juve e al Milan aggiornamenti in tempo reale ... calciomercato.it
Calciomercato Juventus, spunta la pista che porta a Lucca per l’attacco - Lorenzo Lucca verso la Juventus, il calciomercato dei bianconeri si infiamma in vista del gennaio. juvelive.it
Calciomercato Juventus, tutto su Coppola per la difesa può arrivare a gennaio
#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato - facebook.com facebook
#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.