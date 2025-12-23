Calciomercato Juve Tuttosport | spunta un clamoroso jolly per Frattesi Costa 30 ma Comolli così può pagarlo la metà

Sul calciomercato della Juventus si segnala, secondo Tuttosport, l'interesse per Davide Frattesi. Il centrocampista, valutato circa 30 milioni di euro, potrebbe rappresentare un’opportunità grazie a un’operazione facilitata da Comolli, che potrebbe ridurne il costo della metà. La trattativa, ancora in fase preliminare, potrebbe influenzare le strategie della società bianconera in vista della prossima stagione.

Attenzione all'incredibile incastro. Il legame tra la Juventus e Davide Frattesi si fa sempre più stretto, alimentato da una reciproca necessità tecnica e professionale. Da un lato, il club bianconero è alla ricerca di un centrocampista "box to box" con il vizio del gol; dall'altro, il calciatore romano vive una fase di profonda malinconia all'Inter, dove è scivolato nelle retrovie delle gerarchie di Cristian Chivu. Nonostante Frattesi fosse un punto fermo della Nazionale di Luciano Spalletti, con la cifra record di 7 reti in 22 presenze, a Milano il tecnico romeno gli preferisce ormai non solo i titolari inamovibili, ma anche profili come Sucic e Zielinski.

