Calciomercato Juve Spalletti spinge per il rinnovo del suo pupillo | il calciatore ha delle richieste Chi è e cosa succederà

Il calciomercato della Juventus si concentra sul rinnovo di alcuni giocatori chiave, tra cui McKennie, ormai un elemento fondamentale per Spalletti. Il centrocampista statunitense, che ha contribuito significativamente alla squadra, ha avanzato richieste di adeguamento contrattuale. La società valuta le opzioni per proseguire il rapporto oltre il 2026, mentre le trattative sono in corso per definire il futuro del giocatore e soddisfare le esigenze del tecnico.

Calciomercato Juve, McKennie oltre il 2026. Il centrocampista statunitense chiede un adeguamento dopo essere diventato un pilastro di Spalletti. Il legame tra la Juventus e Weston McKennie attraversa una fase di profonda rinegoziazione. Il calciatore texano, che nell’estate del 2024 aveva accettato un prolungamento ponte alle medesime cifre del passato, ovvero 2,5 milioni di euro a stagione, si aspetta ora un segnale concreto da parte della dirigenza. L’obiettivo della “Vecchia Signora” è evitare di arrivare a ridosso della scadenza, scongiurando il rischio di perdere a parametro zero un elemento che ha dimostrato una duttilità tattica fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, Spalletti spinge per il rinnovo del suo pupillo: il calciatore ha delle richieste. Chi è e cosa succederà Leggi anche: Mercato Juve, Spalletti vuole blindare il suo pupillo: ha il contratto in scadenza, urge il rinnovo per continuare in bianconero. I dettagli Leggi anche: Rinnovo McKennie, il bivio sul suo futuro si avvicina: ecco quali solo le richieste del centrocampista bianconero. Le intenzioni della Juve legate a Spalletti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Alla Juve piace Frattesi: come stanno le cose. VIDEO; Juventus, caccia a un esterno: i nomi per il mercato; Juventus, Joao Mario può salutare a gennaio: incontro con la dirigenza, c'è la Premier League pronta all'assalto; Juventus-Roma: da Gasperini a Spalletti in corsa, intrecci e sliding doors di due panchine bollenti. Calciomercato Juve, dalla priorità al colpo futuro: chi piace a Spalletti e chi torna di moda - Il nome che resta nella lista di Comolli e il ruolo su cui serve intervenire subito: la situazione attuale tra occasioni a buon mercato e i paletti del Fair Play finanziario ... tuttosport.com

Calciomercato, Frattesi-Juventus, la chiusura della trattativa tra i bianconeri e l'Inter passa da... Sassuolo - Rumor - I nerazzurri per il centrocampista chiedono almeno 30 milioni di euro. affaritaliani.it

Spalletti in scadenza, altre big pensano di fregare la Juve nel 2026 - E' una stagione quasi decisiva per la Juventus che punta alla rinascita dopo anni deludenti e difficili, l'obiettivo è quello di ritrovare risultati e serenità con un progetto duraturo nel tempo e con ... calciomercatonews.com

Calciomercato Juve Occhi sul talento da 25 milioni - facebook.com facebook

FRATTESI NON SERVE ALLA JUVE! SOLO QUEL CENTROCAMPISTA PER IL SALTO DI QUALITÀ Così @alessio_lento sul possibile rinforzo a centrocampo per la #Juventus nel #calciomercato invernale: Voi siete d'accordo #Frattesi #Tonali x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.