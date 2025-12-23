Calciomercato Juve LIVE | duello di mercato in vista per Frendrup Novità su Joao Mario in chiave cessione

Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus. In questo aggiornamento, si parla di un possibile duello per Frendrup e delle ultime indiscrezioni su Joao Mario, con focus sulle trattative in corso. Resta con noi per tutte le notizie in tempo reale, incontri e sviluppi riguardanti le operazioni di mercato della società bianconera.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità in chiave mercato. Duello di mercato in vista con la Roma!

