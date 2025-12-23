Calciomercato Juve LIVE | duello di mercato in vista per Frendrup Novità su Joao Mario in chiave cessione
Segui con attenzione le ultime novità sul calciomercato della Juventus. In questo aggiornamento, si parla di un possibile duello per Frendrup e delle ultime indiscrezioni su Joao Mario, con focus sulle trattative in corso. Resta con noi per tutte le notizie in tempo reale, incontri e sviluppi riguardanti le operazioni di mercato della società bianconera.
Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore generale Comolli, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità in chiave mercato. Duello di mercato in vista con la Roma!
Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: novità in chiave mercato. Duello in vista con la Roma!
Juve-Roma, Conceicao e Openda fanno volare Spalletti. Tutte le dichiarazioni; Juventus, che rimpianto non vedere insieme Yildiz e Soulé, fenomeni compatibili; Juve-Roma, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti-Gasperini, duello Champions; Calciomercato Juve LIVE | duello con il Bologna Novità su Belghali.
Mercato Juventus, duello con il Bologna per Gady Beyuku. Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio - Il terzino francese del Modena piace a Comolli e Sartori per la sessione di gennaio La Juventus continua a scandagliare il mercato dei giovani ... juventusnews24.com
Juventus, dicci la verità: l'esame di Spalletti e i tre duelli che spaccano il match con il Napoli - Dopo una serie positiva di tre successi che ha restituito fiducia all’ambiente bianconero, la Juventus affronta questa sera uno degli appuntamenti più attesi e pesanti dell’intera stagione: ... msn.com
Spalletti, la Juve e l'idea di tenere Vlahovic. E David potrebbe partire a gennaio: i dettagli - Un allenamento prima del viaggio a Cremona, uno per disegnare il duello di questa sera contro "il forte Sporting Lisbona... gazzetta.it
#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato - facebook.com facebook
#Timber alla #Juve a zero Le novità sul calciomercato x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.