calciomercato inter spertsyan protagonista assoluto al krasnodar tra premi assist e gol

Eduard Spertsyan si distingue nel calciomercato dell'Inter, evidenziando un rendimento di rilievo al Krasnodar. Con prestazioni caratterizzate da assist e gol, il centrocampista russo si conferma come un talento in crescita, mostrando una leadership consolidata in campo e attirando l'interesse delle società italiane. La sua presenza rappresenta un elemento da monitorare nel contesto delle future strategie di mercato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, Eduard Spertsyan continua a brillare in Russia con numeri da top player e una leadership sempre più marcata. Il futuro potrebbe parlare italiano e in ottica calciomercato Inter il suo nome continua a essere seguito con attenzione, ma il presente di Eduard Spertsyan è saldamente legato al Krasnodar, dove il capitano sta vivendo una stagione di livello altissimo. Le sue prestazioni nella prima parte dell’annata gli hanno permesso di conquistare il premio di miglior giocatore del club, un riconoscimento che certifica il peso tecnico e carismatico dell’armeno all’interno della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

