Inter News 24 Calciomercato Inter, per la sessione invernale il sogno sulla fascia destra è Marco Palestra. Spunta però il nome in pole position come alternativa. In vista dell’imminente sessione invernale, la Beneamata riflette sulle mosse strategiche per completare la rosa. Secondo quanto rivelato da Repubblica, la dirigenza milanese è globalmente soddisfatta dell’operato estivo, che ha portato ad Appiano Gentile profili di grande prospettiva. Tra i promossi a pieni voti figurano Ange-Yoan Bonny, il possente centravanti francese abile nel proteggere il pallone, e Francesco Pio Esposito, il giovane talento cresciuto nel vivaio nerazzurro e già nel giro della Nazionale maggiore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter: Palestra il sogno per gennaio, ma l’alternativa è…

Leggi anche: Calciomercato Inter, dubbi e riflessioni per gennaio: Palestra resta il sogno, occhio a nuove piste

Leggi anche: Calciomercato Inter, altro che Palestra e Norton-Cuffy: spunta l’alternativa per la corsia destra!

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inter, chi al posto di Dumfries? Da Norton-Cuffy a Palestra, ecco i nomi caldi; Inter, dubbi sulla fascia destra: Luis Henrique non convince, i tre nomi per il mercato di gennaio; Repubblica boom: “Inter, il vero sogno di mercato è questo per gennaio! L’alternativa è Dodo”; Dumfries futuro incerto all'Inter! Il sogno Palestra e altri 4 NOMI sondati dalla dirigenza.

Inter e Juve, intrecci di mercato tra Palestra, Ederson e Frattesi - Inter, nuovo assalto all’Atalanta: Palestra e Ederson nel mirino per il mercato estivo Come riporta Corsport, il nome in cima alla lista è Marco Palestra, considerato il ... tuttojuve.com