Sul calciomercato dell'Inter, si torna a parlare di Bellanova, con possibilità di un suo ritorno. La trattativa potrebbe coinvolgere anche l’Atalanta, creando un possibile scambio o accordo tra le parti. Restano da seguire gli sviluppi di questa situazione, che potrebbe influenzare le strategie del club nerazzurro nelle prossime settimane.

Inter News 24 : l’incastro con l’Atalanta. L’emergenza sulla fascia destra impone riflessioni immediate e concrete alla dirigenza meneghina. La rosa dell’ Inter è destinata ad allargarsi già nel mese di gennaio, non solo per una scelta strategica a lungo termine, ma per pura necessità numerica. Il grave infortunio occorso a Denzel Dumfries ha stravolto i piani di Viale della Liberazione: l’esterno olandese, sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla caviglia, sarà costretto a un’inattività forzata di circa cinque mesi, con il rientro in campo previsto non prima di marzo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, occhio al clamoroso ritorno di Bellanova! La pista può accendersi in quel caso

