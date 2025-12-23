Calciomercato il Milan scarica già Nkunku | via a gennaio con una buona offerta Sembra che …
Il Milan valuta una cessione di Christopher Nkunku già a gennaio, a causa di una prima metà di stagione deludente con pochi contributi offensivi. Nonostante sia arrivato dal Chelsea questa estate, le prestazioni del giocatore non hanno soddisfatto le aspettative e il club potrebbe decidere di sfruttare una buona offerta per liberarsi di lui. La situazione rimane in evoluzione in vista delle prossime settimane di mercato.
Molto deludente la prima parte di stagione per Christopher Nkunku, con un solo gol e 2 assist in 14 partite: il Milan può sacrificarlo già nel calciomercato di gennaio nonostante sia arrivato dal Chelsea soltanto la scorsa estate. Le ultime news. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Calciomercato Milan, Nkunku bocciato: il francese può salutare già a gennaio
Leggi anche: Calciomercato Milan, ora Nkunku è a rischio per gennaio: la situazione
#Milan, #Fullkrug è in città: l'arrivo a Malpensa #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato x.com
Milan, senti Schira: "Accordo trovato per Kostic, si tratta con il club" https://www.calciostyle.it/calciomercato/milan-senti-schira-accordo-trovato-per-kostic-si-tratta-con-il-clubfsp_sid=1784840 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.