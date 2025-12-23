Calciomercato il Milan scarica già Nkunku | via a gennaio con una buona offerta Sembra che …

Il Milan valuta una cessione di Christopher Nkunku già a gennaio, a causa di una prima metà di stagione deludente con pochi contributi offensivi. Nonostante sia arrivato dal Chelsea questa estate, le prestazioni del giocatore non hanno soddisfatto le aspettative e il club potrebbe decidere di sfruttare una buona offerta per liberarsi di lui. La situazione rimane in evoluzione in vista delle prossime settimane di mercato.

