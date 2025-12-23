Calcio serie D Foligno soddisfatto il tecnico Manni | Chiudiamo al meglio l’andata
Il Foligno, grazie alla vittoria nel derby contro il Cannara, conclude positivamente la prima parte della stagione di Serie D. Il tecnico Manni ha espresso soddisfazione per il risultato, che permette alla squadra di mantenere posizioni di rilievo in classifica. Un risultato che riflette l’impegno e la crescita del team nel corso dell’andata, preparando il percorso per la seconda parte del campionato.
FOLIGNO – Con i tre punti arrivati dal derby con il Cannara, il Foligno rimane incollato alle posizioni di alta classifica. "Non nascondo che in assenza delle tante defezioni mi sarebbe piaciuto affrontare questa prima parte della stagione, con tutti gli effettivi, convinto – ha spiegato Alessandro Manni - che adesso la posizione in classifica sarebbe stata ancora più intrigante. Il nostro percorso certifica le potenzialità della mia squadra anche se il Foligno non ha niente di invidiare alle squadre che hanno allestito organici di grosso livello. Nonostante il divario di investimenti, il Foligno, in particolare in avvio di stagione, grazie alle prestazioni non è stato inferiore a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Calcio serie D. Foligno, servono punti e sorriso. Manni: "Dobbiamo invertire la rotta»
Leggi anche: Calcio serie D, al Blasone arriva il Poggibonsi. Foligno, serve la svolta: "Dobbiamo provarci»
Serie D mercato. Nuovo attaccante per il Foligno; Il Foligno saluta D’Urso e si prepara al derby contro il Cannara; Calcio serie D, oggi il big match con gli spalti dello Spoletini al massimo della capienza. Cannara-Foligno, è un derby da non perdere. L’ex Armillei: servono punti. Manni: Gara difficile»; Derby Cannara-Foligno. A Trestina arriva il Siena.
Calcio serie D. Foligno, soddisfatto il tecnico Manni: "Chiudiamo al meglio l’andata» - L’analisi dell’allenatore dopo la vittoria nel derby "Contro il Cannara abbiamo rischiato nell’ultima mezzora". sport.quotidiano.net
Giornata no per le lucchesi di serie D: ko Tau Calcio e Ghiviborgo - Sconfitte sul campo del Terranuova Traiana e in casa con l'Aquila Montevarchi. luccaindiretta.it
Calcio serie D. Foligno, c’è entusiasmo. Tifosi in massa a Prato - FOLIGNO – Nonostante la distanza, i tifosi del Foligno preparano la trasferta in massa a Prato. lanazione.it
50news Versilia. . Calcio: Serie D, chiuso il girone di andata con un inarrestabile Seravezza Pozzi, pareggio amaro per il Camaiore - facebook.com facebook
Secondo Calcio e Finanza venerdì il Consiglio Federale ha approvato una deroga su richiesta della Lega Serie A che autorizza Cagliari e #Milan a schierare eventuali calciatori tesserati il 2 gennaio, lo stesso giorno della gara tra sardi e rossoneri x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.