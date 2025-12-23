Calcio serie D Foligno soddisfatto il tecnico Manni | Chiudiamo al meglio l’andata

Il Foligno, grazie alla vittoria nel derby contro il Cannara, conclude positivamente la prima parte della stagione di Serie D. Il tecnico Manni ha espresso soddisfazione per il risultato, che permette alla squadra di mantenere posizioni di rilievo in classifica. Un risultato che riflette l’impegno e la crescita del team nel corso dell’andata, preparando il percorso per la seconda parte del campionato.

FOLIGNO – Con i tre punti arrivati dal derby con il Cannara, il Foligno rimane incollato alle posizioni di alta classifica. "Non nascondo che in assenza delle tante defezioni mi sarebbe piaciuto affrontare questa prima parte della stagione, con tutti gli effettivi, convinto – ha spiegato Alessandro Manni - che adesso la posizione in classifica sarebbe stata ancora più intrigante. Il nostro percorso certifica le potenzialità della mia squadra anche se il Foligno non ha niente di invidiare alle squadre che hanno allestito organici di grosso livello. Nonostante il divario di investimenti, il Foligno, in particolare in avvio di stagione, grazie alle prestazioni non è stato inferiore a nessuno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

