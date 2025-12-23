Calcio Promozione Lesmo a Ponte Lambro non va oltre il pareggio

Nel match di Promozione, Lesmo e Ponte Lambro si sono affrontati senza vincitori, terminando con un pareggio 1-1. Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio con il gol di Fumagalli, la squadra ospite non è riuscita a mantenere il risultato. Il risultato riflette una prestazione equilibrata, che lascia entrambi i team con punti in classifica senza modificare significativamente la posizione in classifica.

Niente titolo d'inverno per il Lesmo che non va oltre il pareggio (1-1) a Ponte Lambro nonostante avesse chiuso il primo tempo in vantaggio grazie alla rete di Fumagalli. Ne approfitta l'altra capolista Olginatese che ne rifila tre al Cantù San Paolo. Ma c'è tutto un girone di ritorno da vivere sul filo dell' equilibrio e i punti di distanza sono solamente due. Il pareggio a Bernareggio (0-0) contro la Vibe costa il quinto posto alla Base, mentre chiude bene il Meda che batte anche il Civate e torna in lizza per la post-season. Nel girone D chiudono appaiate Speranza Agrate e AC Lissone. I campioni d'inverno sono comunque gli agratesi in virtù della vittoria nello scontro diretto di inizio stagione, ma la sensazione è che il duello durerà a lungo.

