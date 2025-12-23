Calcio Napoli tifosi a Capodichino per il rientro degli azzurri dopo la vittoria della Supercoppa
All’alba l’arrivo del Calcio Napoli in città dopo il trionfo in Arabia Saudita. Festa contenuta ma carica d’orgoglio tra aeroporto e centro storico. Napoli saluta i suoi campioni all’alba. Intorno alle 7 del mattino, un gruppo di tifosi azzurri si è radunato all’esterno dell’aeroporto di Capodichino per accogliere il ritorno della squadra dopo la vittoria . 🔗 Leggi su 2anews.it
I tifosi del Napoli accolgono la squadra a Capodichino dopo la Supercoppa - Attorno alle ore 7 di questa mattina, decine di tifosi del Napoli hanno atteso all'esterno dell'aeroporto di Capodichino il ritorno della squadra che ieri sera in Arabia Saudita ha vinto la Supercoppa ... ansa.it
Vittoria Napoli Supercoppa, live da Capodichino: tifosi beffati, azzurri via da un'uscita insolita | Diretta - Ultimissime Calcio Napoli: i campioni d’Italia in carica e vincitori della Supercoppa italiana sono pronti a rientrare in città dopo il successo di ieri a Riad. msn.com
Napoli, festeggiamenti amari: la squadra lascia Capodichino da un'uscita secondaria. Tifosi spiazzati - Dopo la vittoria della Supercoppa di ieri sera, il Napoli è atterrato questa mattina alle 7:30 a Capodichino. msn.com
Radio1 Rai. . #Calcio Archiviata la Supercoppa, vinta dal Napoli sul Bologna, si pensa già al #mercato di gennaio. E il primo colpo lo mette a segno il Milan. @giorgiomatto #GR1 - facebook.com facebook
#Supercoppa, #Conte: “Vogliamo la finale, prudenza con #Lukaku #Calcio #Napoli x.com
