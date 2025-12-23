Calcio d’inizio sotto l’albero dagli anni ‘50 non è Natale senza campionato

Roma, 23 dicembre 2025 – In molti guardano alla presenza delle sfide di Serie A nel corso del periodo natalizio come una nuova invenzione del calcio moderno. In realtà, però, si tratta di un ritorno al passato. Bisogna ritornare allo scorso secolo, nel periodo tra gli anni ‘50 e ‘60. I calendari, infatti, erano creati ad hoc per far giocare alcune squadre il 25 dicembre, il giorno di Natale. Un chiaro esempio è la sfida di San Siro del 1959, il Milan di Liedholm diede spettacolo insieme alla Lazio in un match terminato per 3-3. Dopo un anno, l ’intera giornata fu disputata il 25 dicembre. Non solo Natale, ma anche Capodanno è stato per molti anni giorno di scontri sul prato verde di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

