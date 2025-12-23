Calcio al via la fase finale del C Gold Award | fino al 19 gennaio si vota per il Ravenna

È aperta la fase finale del C Gold Award 2025, il premio promosso da Affidabile che valorizza le eccellenze del calcio italiano. Fino al 19 gennaio, è possibile esprimere la propria preferenza votando per Ravenna e Carpi, protagoniste di questa edizione. Un’occasione per riconoscere il lavoro e l’impegno delle società coinvolte in un percorso che premia la crescita e la passione del calcio nazionale.

Ravenna e Carpi sono protagoniste nella fase finale del C Gold Award 2025, il riconoscimento nazionale promosso da Affidabile.org e assegnato dai tifosi ai migliori calciatori della Serie C. La votazione conclusiva è aperta fino al 19 gennaio e decreterà il miglior giocatore della Lega Pro.

