Cagliari in ansia per Folorunsho | tutte le ultimissime novità sul recupero per la sfida col Torino

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cagliari monitora attentamente le condizioni di Folorunsho in vista della sfida contro il Torino. Dopo il pareggio con il Pisa, le preoccupazioni riguardano il suo recupero e la possibilità di schierarlo in campo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sul miglioramento dell’infortunio, fondamentali per la formazione rossoblù in vista della prossima partita.

Cagliari in apprensione per Folorunsho: le ultime sul recupero in vista del Torino. Tutti i dettagli Il pareggio contro il Pisa ha lasciato al Cagliari sensazioni contrastanti: la gioia per il gol ritrovato e, allo stesso tempo, una forte apprensione per le condizioni di Michael Folorunsho. Come riportato da L’Unione Sarda, l’attenzione in casa rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari in ansia per folorunsho tutte le ultimissime novit224 sul recupero per la sfida col torino

© Calcionews24.com - Cagliari in ansia per Folorunsho: tutte le ultimissime novità sul recupero per la sfida col Torino

Leggi anche: Deiola Cagliari, il punto sul recupero del centrocampista rossoblù: ecco le ultimissime novità fanno sperare i tifosi

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: le possibili scelte di Spalletti per la sfida di stasera col Bodo Glimt, novità sul futuro di Maignan

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cagliari, infortunio per Folorunsho: cosa si è fatto, quanto starà fuori e quali partite può saltare; Cagliari in ansia: Folorunsho a rischio per la sfida col Torino; Infortunio Folorunsho, il centrocampista lascia il campo dopo la rete: ecco la spiegazione; Caso Okoye, archiviata la controversia: accordo extragiudiziale.

cagliari ansia folorunsho tutteCosa si è fatto e quando torna Folorunsho? Tutto sull’infortunio in Cagliari-Pisa - Folorunsho segna il pareggio contro il Pisa ma si infortuna: ecco cosa si è fatto e quando potrebbe tornare in campo con il Cagliari ... tag24.it

cagliari ansia folorunsho tutteFolorunsho Cagliari, va in gol 580 giorni dopo l’ultima volta! Pronta la svolta per il calciatore rossoblù? - Folorunsho Cagliari, ritrova il gol dopo 580 giorni: i rossoblù può essere l’inizio della svolta per il centrocampista Michael Folorunsho ha finalmente interrotto la sua lunga astinenza dal gol, torna ... calcionews24.com

cagliari ansia folorunsho tutteCAGLIARI - Trauma contusivo-distorsivo al ginocchio per Folorunsho - Il Cagliari ha diramato una nota ufficiale aggiornando anche sulle condizioni di Folorunsho: “Subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato, il match in trasferta contro il Torino i ... napolimagazine.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.