Cagliari monitora attentamente le condizioni di Folorunsho in vista della sfida contro il Torino. Dopo il pareggio con il Pisa, le preoccupazioni riguardano il suo recupero e la possibilità di schierarlo in campo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sul miglioramento dell’infortunio, fondamentali per la formazione rossoblù in vista della prossima partita.

Cagliari in apprensione per Folorunsho: le ultime sul recupero in vista del Torino. Tutti i dettagli Il pareggio contro il Pisa ha lasciato al Cagliari sensazioni contrastanti: la gioia per il gol ritrovato e, allo stesso tempo, una forte apprensione per le condizioni di Michael Folorunsho. Come riportato da L’Unione Sarda, l’attenzione in casa rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cagliari in ansia per Folorunsho: tutte le ultimissime novità sul recupero per la sfida col Torino

Leggi anche: Deiola Cagliari, il punto sul recupero del centrocampista rossoblù: ecco le ultimissime novità fanno sperare i tifosi

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: le possibili scelte di Spalletti per la sfida di stasera col Bodo Glimt, novità sul futuro di Maignan

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Cagliari, infortunio per Folorunsho: cosa si è fatto, quanto starà fuori e quali partite può saltare; Cagliari in ansia: Folorunsho a rischio per la sfida col Torino; Infortunio Folorunsho, il centrocampista lascia il campo dopo la rete: ecco la spiegazione; Caso Okoye, archiviata la controversia: accordo extragiudiziale.

Cosa si è fatto e quando torna Folorunsho? Tutto sull’infortunio in Cagliari-Pisa - Folorunsho segna il pareggio contro il Pisa ma si infortuna: ecco cosa si è fatto e quando potrebbe tornare in campo con il Cagliari ... tag24.it