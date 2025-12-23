Cagliari in ansia per Folorunsho | tutte le ultimissime novità sul recupero per la sfida col Torino
Cagliari monitora attentamente le condizioni di Folorunsho in vista della sfida contro il Torino. Dopo il pareggio con il Pisa, le preoccupazioni riguardano il suo recupero e la possibilità di schierarlo in campo. Restano da seguire gli aggiornamenti ufficiali sul miglioramento dell’infortunio, fondamentali per la formazione rossoblù in vista della prossima partita.
Cagliari in apprensione per Folorunsho: le ultime sul recupero in vista del Torino. Tutti i dettagli Il pareggio contro il Pisa ha lasciato al Cagliari sensazioni contrastanti: la gioia per il gol ritrovato e, allo stesso tempo, una forte apprensione per le condizioni di Michael Folorunsho. Come riportato da L’Unione Sarda, l’attenzione in casa rossoblù . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
