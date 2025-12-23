Il giudice di Pace di Ascoli Piceno ha assolto Giuseppe Marini, ex dirigente del Comune responsabile della manutenzione stradale, in un procedimento relativo a un infortunio di una donna causato dai sanpietrini rotti. La vicenda evidenzia le responsabilità e le procedure legali in ambito di sicurezza urbana e manutenzione pubblica. La sentenza sottolinea l’importanza di un’accurata gestione delle strade cittadine per prevenire incidenti e responsabilità legali.

Ascoli Piceno, 23 dicembre 2025 – Di un infortunio occorso ad una donna ascolana a causa dei sanpietrini rotti si è occupato il giudice di Pace del tribunale di Ascoli davanti al quale è stato processato Giuseppe Marini, all’epoca dei fatti dirigente del comune di Ascoli con la responsabilità della manutenzione delle strade cittadine. Di casi del genere ce ne sono tanti, anche perché, purtroppo, lo stato delle strade di Ascoli è per lo più scadente, con buche di varie dimensioni e fessurazioni che non si limitano solo alle vie del centro caratterizzate dalla presenza di sanpietrini, ma anche quelle dove l’asfalto non è più nuovo e o dove è stato aggiunto per ricoprire dopo aver scavato per interventi riguardanti i sottoservizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cade sui sanpietrini e fa causa: assolto il dirigente del Comune

Leggi anche: Cade in una buca e fa causa al Comune per il risarcimento, ma per i giudici non c’è collegamento tra manto stradale rovinato e caduta

Leggi anche: Dirigente del Comune perde la causa e denuncia l'avvocato ma il giudice archivia: "Querela pretestuosa"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cade sui sanpietrini e fa causa: assolto il dirigente del Comune.

Cade sui sanpietrini e fa causa: assolto il dirigente del Comune - Il giudice di Pace ha riconosciuto innocente il responsabile della manutenzione strade dell’Arengo che a quel tempo era Giuseppe Marini per quanto accaduto alla donna, che rimase seriamente ferita ... ilrestodelcarlino.it