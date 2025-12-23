Cadavere sui binari a Mogliano Veneto treni sospesi sulla Venezia-Trieste | cosa sapere

Un incidente sui binari a Mogliano Veneto ha causato la sospensione dei treni sulla linea Venezia-Trieste. La notizia, comunicata in modo rapido, ha ripercussioni immediate sui viaggi e sugli spostamenti di molte persone. Di seguito, si forniscono le informazioni essenziali per comprendere la situazione e le eventuali alternative di viaggio.

Una notizia che arriva secca, senza preavviso, e che in pochi minuti cambia la giornata di migliaia di persone. Il traffico ferroviario è stato sospeso sulla linea Venezia-Trieste dopo il ritrovamento di una persona deceduta sui binari a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Sul posto sono stati avviati gli accertamenti previsti con l'intervento dell'autorità giudiziaria. È uno di quei casi in cui tutto si ferma perché, prima dei ritardi e delle coincidenze saltate, c'è un fatto grave. E finché non si conclude l'attività di verifica, la circolazione resta condizionata, con conseguenze a catena tra Alta Velocità e Regionali.

