Cabrini sicuro | La Juve ha acquisito lo spirito giusto con Spalletti Lui è un pratico Il commento sul mercato di gennaio
Cabrini commenta il mercato di gennaio della Juventus, sottolineando come l’approccio di Spalletti abbia contribuito a rafforzare lo spirito della squadra. La sua esperienza e praticità sono elementi chiave per il percorso dei bianconeri, secondo l’analisi di Cabrini, che riflette sulla metamorfosi in atto e sulle prospettive future. Di seguito, le dichiarazioni complete della leggenda juventina a La Gazzetta dello Sport.
Cabrini analizza la metamorfosi della Juventus di Luciano Spalletti. Le dichiarazioni integrali della leggenda bianconera a La Gazzetta dello Sport. La Juventus ha ritrovato una nuova anima sotto la guida di Luciano Spalletti, e le vittorie contro Bologna e Roma hanno riacceso i sogni di gloria per il 2026. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Antonio Cabrini ha promosso con vigore il lavoro del tecnico, sottolineando come la squadra sia finalmente tornata in linea con le grandi ambizioni del club e dell’amministratore delegato Damien Comolli. L’ex terzino, vincitore di sei scudetti, ha spiegato come il pragmatismo di Spalletti sia stato determinante per cambiare il volto ai giocatori in pochissimo tempo, restituendo uno spirito vincente che sembrava smarrito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
