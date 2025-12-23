Cabrini sicuro | La Juve ha acquisito lo spirito giusto con Spalletti Lui è un pratico Il commento sul mercato di gennaio

Cabrini commenta il mercato di gennaio della Juventus, sottolineando come l’approccio di Spalletti abbia contribuito a rafforzare lo spirito della squadra. La sua esperienza e praticità sono elementi chiave per il percorso dei bianconeri, secondo l’analisi di Cabrini, che riflette sulla metamorfosi in atto e sulle prospettive future. Di seguito, le dichiarazioni complete della leggenda juventina a La Gazzetta dello Sport.

