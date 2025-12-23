Burkina Faso-Guinea Ecuatoriale Coppa d’Africa 24-12-2025 ore 13 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Burkina Faso e Guinea Ecuatoriale iniziano la loro avventura nel gruppo E del quale fanno parte anche l’Algeria, che sulla carta è la più forte, e il Sudan. Passano le prime due più le quattro migliori terze per cui delle 24 partecipanti ben 16 andranno avanti. Gli Stallions vantano un rispettabile ruolino di marcia in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Né il Burkina Faso né la Guinea Equatoriale sono tra le favorite della Coppa d'Africa (AFCON) 2025, ma entrambe le nazionali vantano un buon pedigree nel torneo, e cercheranno di lasciare il segno in questa prima partita del Gruppo E. - facebook.com facebook
