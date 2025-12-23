Burkina Faso-Guinea Ecuatoriale Coppa d’Africa 24-12-2025 ore 13 | 30 | formazioni quote pronostici

Burkina Faso e Guinea Ecuatoriale iniziano la loro avventura nel gruppo E del quale fanno parte anche l’Algeria, che sulla carta è la più forte, e il Sudan. Passano le prime due più le quattro migliori terze per cui delle 24 partecipanti ben 16 andranno avanti. Gli Stallions vantano un rispettabile ruolino di marcia in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Costa d'Avorio-Mozambico (Coppa d'Africa, 24-12-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

Burkina Faso-Guinea, prima giornata-Gruppo E-Coppa d'Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

