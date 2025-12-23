Buonasera a tutti! | il saluto dei banditi mentre rapinano il supermercato a Cerignola

Durante una rapina presso un supermercato a Cerignola, alcuni uomini armati e mascherati hanno fatto irruzione, minacciando clienti e dipendenti per sottrarre l’incasso. L’evento, che si è svolto nel tardo pomeriggio, ha generato paura tra le persone presenti. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e avviare le indagini necessarie.

Armati e a volto coperto, hanno fatto irruzione davanti a clienti e dipendenti, per portare via l'incasso. Prima, però, si sono annunciati: "Buonasera a tutti!", hanno detto all'ingresso del supermercato come si può facilmente ascoltare nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza che pubblichiamo per gentile concessione del sito L'Immediato. Il colpo – il cui bottino non è stato reso noto – è avvenuto sabato sera a Cerignola, in un supermercato di via Corsica. All'opera c'erano due banditi che hanno minacciato il personale, intimando la consegna dell'incasso della giornata. L'azione è stata rapida e violenta, poi i rapinatori si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

