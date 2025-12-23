Buio totale in centro a Como così le strade fanno paura | video
Un lettore segnala un blackout totale nel centro di Como, con le strade completamente al buio. La situazione, documentata anche tramite un video, desta preoccupazione per la sicurezza e la normale viabilità della zona. Restano da chiarire le cause di questa temporanea mancanza di illuminazione pubblica e le eventuali misure adottate dalle autorità locali.
Una situazione di oscurità totale, documentata con un video, viene segnalata da un lettore nel centro di Como. Non è chiaro se si tratti di un guasto momentaneo di ieri sera o di un problema ricorrente, ma l’assenza di illuminazione ha destato forte preoccupazione. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Maxi blackout a San Francisco: 130mila residenti senza corrente elettrica. Le strade immerse nel buio – Video
Leggi anche: Venerdì si va a Como. I lariani di Fabregas fanno davvero paura
Buio totale in centro a Como, così le strade fanno paura: video.
Centro storico al buio, per camminare serve la luce del telefonino - Il Comune ha segnalato il problema al gestore Prato, 24 novembre 2024 – Strade del centro storico ... lanazione.it
Iban a seguir en la OFICINA hasta que conocieron a ESTA PERSONA ??
Il buio totale. E una figlia cancellata dalla memoria. «Quando mi sono svegliato dal coma ero perso, disorientato. Non ricordavo nemmeno mia figlia Vittoria». Così Achille Polonara racconta uno dei momenti più devastanti della sua vita, segnati dalla diagnosi - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.