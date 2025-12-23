Bufera in Formula Uno l’attacco di Verstappen lascia increduli | parole durissime

Verstappen scatenato, attacca la Ferrari e che sgarbo a Norris e al presidente Ben Sulayem ma è bufera: gaffe FIA - Verstappen non sarà al Gala di fine stagione FIA a causa di un'influenza ma molti credono abbia dato buca dopo peraltro una frecciata alla Ferrari. sport.virgilio.it

Penalizzazione per la Ferrari, è ufficiale: bufera in Formula 1 - Il Mondiale di Formula 1 è sempre più avvincente e c’è una costante lotta al vertice ... diregiovani.it

La F1 2026 comincia già a fare rumore. Stavolta 2 top team sono finiti nell'occhio del ciclone per i nuovi regolamenti https://www.virgilio.it/motori/motor-sport/formula-1/mercedes-red-bull-bufera-f1-2026/310365/ - facebook.com facebook

E' già bufera sui motori #Mercedes e #RedBull #F1 sembra che abbiano usato un trucco per avere maggior potenza nella PU per la stagione 26 !! ...Rimani Sintonizzato... #Season , #NewYear x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.