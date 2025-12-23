Bufera dem in Romagna si dimette il sindaco accusato di maltrattamenti alla moglie

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, si è dimesso dopo essere stato accusato di maltrattamenti alla moglie. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla politica locale e ha suscitato reazioni nel partito. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente sui comportamenti degli esponenti pubblici e sulla tutela delle vittime di violenza domestica. La situazione rimane sotto osservazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali.

Un caso scuote il Pd romagnolo. Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica dopo le accuse di maltrattamenti nei confronti della moglie. La decisione è stata comunicata con una lunga lettera che ha anticipato la seduta del Consiglio comunale convocata per oggi alle 18. Alla base della scelta, spiega Missiroli, l'impossibilità di affrontare "una situazione così complessa con la necessaria lucidità" e di garantire "la serenità che l'istituzione comunale merita", a fronte di una forte esposizione mediatica che negli ultimi giorni ha coinvolto anche la sua famiglia e, in particolare, i figli. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Bufera dem in Romagna, si dimette il sindaco accusato di maltrattamenti alla moglie Leggi anche: Si dimette Mattia Missiroli, il sindaco di Cervia è accusato di maltrattamenti alla moglie: «Noi travolti da un’esposizione mediatica durissima» Leggi anche: Indagini per maltrattamenti alla moglie, il sindaco di Cervia non si dimette La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La bufera di neve ieri notte a Prato Nevoso (Cuneo, 1500m) In poco più di 12h caduti almeno 150cm di neve fresca Video a cura di Federico Brescia - facebook.com facebook

