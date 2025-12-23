Buen Camino recensione | tutta l' inconfutabile intelligenza comica di Checco Zalone

On-the-road e romanzo di formazione, commedia vera e satira arguta. Le risate (e le stoccate) non mancano nel film targato Luca Medici e Gennaro Nunziante. In sala dal 25 dicembre. Quanto ci era mancato, con quel suo sorrisetto da gradasso. Il deus ex machina del cinema italiano torna (o piomba?) sul grande schermo sfidando sé stesso e, forse, sfidando - di nuovo - le regole della commedia. Una commedia spaccata a metà. Spregiudicata satira (e dentro c'è tutto: Gaza, super-ricchi, forma fisica, 11 settembre), e pura comicità tout court - in cui si ride, anche di gusto. Una comicità quasi cartoonesca (sorretta dagli ottimi costumi di Stefano Ciammitti, che danno profondità ai personaggi), anticipata da una promozione a "reti unificate". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

