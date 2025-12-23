Buen Camino Checco Zalone moscio verso Santiago Battute su lager e Gaza ma la minestra è riscaldata
Checco Zalone si prepara a intraprendere il suo cammino verso Santiago, un viaggio che combina spiritualità e riflessione. Tra battute di satira e momenti più contenuti, l’attore e regista italiano si confronta con il tempo che passa, i cambiamenti personali e la maturità artistica. Un ritorno che, pur mantenendo la sua cifra originale, mostra un volto più sobrio e riflessivo, lontano dall’iconoclastia sfrenata del passato.
Un Checco Zalone familiar-spirituale e un tantino moscio. Che gli vuoi dire al re del box office di nuovo insieme al suo sodale Gennaro Nunziante? L’età passa, il furore iconoclasta pure, i figli crescono e diventano cuore di papà. ZaloneNunziante ripetono lo stesso film da quasi vent’anni e con Buen Camino tornano ovviamente sui loro passi. Cammina cammina e la stessa minestra se riscaldata all’infinito perde sapore. Trama esilissima, gag di Zalone a raffica, luce in faccia ai protagonisti per non creare intoppi visivi, brani musicali comici “tematici” (qui c’è la prostata infiammata, un po’ caduta dal cielo, e un altro su genetica familiare e dna) a manetta, Buen Camino inizia con un medico spagnolo che infila un dito nell’ano di Checco per controllare l’organo, appunto, infiammato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
