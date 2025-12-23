Lo zoo di Budapest ha deciso di condividere l’atmosfera natalizia con i propri animali, offrendo loro dei dolcetti tradizionali. Questo gesto mira a arricchire l’esperienza degli animali, contribuendo al loro benessere e creando un momento di festa all’interno del parco. Un’attenzione speciale che unisce cura e convivialità nel periodo delle festività.

Lo zoo di Budapest ha diffuso un po’ di allegria natalizia ai suoi ospiti, regalando agli animali gustosi dolcetti natalizi da gustare nei loro recinti. Invece dei tradizionali cibi natalizi come pan di zenzero e zabaione, i cuccioli hanno potuto banchettare con alcuni dei loro snack preferiti, tra cui carote e mele per gli elefanti, manzo per i ghiottoni, frutta e noci per i panda rossi, vermi per i suricati e pesce per gli squali, in quello che lo zoo spera siano piccoli momenti di allegria natalizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Budapest, gli animali dello zoo festeggiano il Natale con dei 'dolcetti'

