Brum conquista la Brianza la scalata della startup di Luca Cozzarini | 27 anni da stagista a ceo
Brum, startup innovativa di Luca Cozzarini, sta conquistando la Brianza con una crescita significativa. A soli 27 anni, Cozzarini è passato da stagista a CEO, dimostrando determinazione e capacità imprenditoriali. La sua storia riflette il percorso di un giovane con sogni di infanzia, ora trasformati in realtà professionale, segnando un esempio di successo nel panorama locale.
Da piccolo voleva fare l'astronauta o il veterinario. Un sogno di bambino, simile a quello di tanti. Di quelli che poi svaniscono o si trasformano. Bocciato all'esame della patente, non credeva che avrebbe creato proprio una startup che punta a rivoluzionare e digitalizzare il settore. A 27 anni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Brum conquista la Brianza, la scalata (e i numeri) della startup di Luca Cozzarini, 27 anni, da stagista a ceo.
