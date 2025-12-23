Brum conquista la Brianza la scalata della startup di Luca Cozzarini | 27 anni da stagista a ceo

Brum, startup innovativa di Luca Cozzarini, sta conquistando la Brianza con una crescita significativa. A soli 27 anni, Cozzarini è passato da stagista a CEO, dimostrando determinazione e capacità imprenditoriali. La sua storia riflette il percorso di un giovane con sogni di infanzia, ora trasformati in realtà professionale, segnando un esempio di successo nel panorama locale.

