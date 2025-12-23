Brugman Sardo Barba e Masciangelo | mercato Pescara tra sogni e realtà

Un terzino sinistro, un centrale difensivo di piede mancino, un centrocampista di regia e interdizione e una punta, due se - come sembra- Frank Tsadjout tornerà alla Cremonese. Il planning del Pescara per il mercato di gennaio, ormai imminente, è abbastanza chiaro. E al momento viaggia tra sogni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

