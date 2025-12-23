Brozovic Juve l’ex Inter è ad un bivio tra rinnovo e addio I bianconeri monitorano la situazione ed aspettano novità | ecco quanto trapela
Marcelo Brozovic si trova attualmente a un punto di svolta della sua carriera, con possibilità di rinnovo contrattuale o di trasferimento. La Juventus segue con attenzione la situazione, valutando eventuali opportunità di mercato. Mentre si attende una decisione ufficiale, le trattative tra il centrocampista e i club interessati continuano a evolversi. La situazione resta da chiarire nei prossimi mesi, con il futuro di Brozovic ancora in bilico.
Brozovic Juve, il centrocampista per il 2026. Damien Comolli sfida l’Al-Nassr per riportare il croato in Serie A nel nuovo anno. La Juventus continua a muoversi con estrema attenzione sul mercato dei centrocampisti, cercando profili di esperienza internazionale per alzare il livello qualitativo della rosa di Luciano Spalletti. Secondo il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe effettuato dei sondaggi per Marcelo Brozovic. L’ex perno dell’Inter, attualmente in forza all’ Al-Nassr, rappresenta un’opportunità che l’amministratore delegato Damien Comolli sta monitorando con attenzione in vista del 2026, nonostante la trattativa si preannunci complessa a causa del forte pressing del club saudita per blindare il proprio calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Adeyemi Juve, rinnovo complicato con il Borussia Dortmund. L’agente Mendes all’opera per trovare un nuovo club: i bianconeri monitorano la situazione
Leggi anche: Caprile Juve, l’Inter accelera per il portiere del Cagliari. I bianconeri monitorano la situazione: c’è un problema
Juve, valutati Kessie e Brozovic. Intrigo Frattesi: vuole lasciare l’Inter. Servirebbe… - La Juve è alla ricerca di un centrocampista per accontentare Luciano Spalletti. msn.com
Calciomercato Juventus, Brozovic pensa al ritorno nel calcio che conta - Il calciomercato della Juventus potrebbe presto intrecciarsi con una pista tanto affascinante quanto inattesa. jmania.it
Brozovic, niente rinnovo con l'Al Nassr: il croato vuole tornare in Europa - In scadenza di contratto con l'Al Nassr a fine stagione, Marcelo Brozovic, centrocampista croato classe 1992, avrebbe deciso di non accettare l'offerta di rinnovo proveniente dal club ... tuttojuve.com
Il calciomercato della #Juventus potrebbe presto intrecciarsi con una pista tanto affascinante quanto inattesa. Al centro delle indiscrezioni c’è Marcelo #Brozovic, ex perno del centrocampo dell’Inter, oggi in forza all’Al-Nassr, ma sempre più tentato dall’idea di t - facebook.com facebook
#Brozovic #AlNassr #Juventus #calciomercato #Spalletti x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.