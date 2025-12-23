Brown obsession
Se c’è un capo su cui puntare questa stagione, è senza dubbio il maglione a rombi. L’argyle è tornato ed è protagonista del guardaroba invernale, capace di coniugare tradizione e modernità. Le passerelle lo hanno già consacrato tra i trend più forti. Quello firmato New Look, marrone e spazzolato. Soffice e coccoloso, è il regalo ideale per chi cerca comfort assoluto e uno stile estremamente raffinato. Il bomber in pelle è la giacca del momento, perfetta per ogni donna appassionata di moda. Nato per l'aviazione, oggi atterra nei guardaroba come un must-have androgino dal fascino retrò. Glamour e contemporaneo il bomber oversize effetto pelle cioccolato firmato Federica Tosi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Chris Brown OBSESSION
Brown is the new obsession. Morbido, avvolgente, irresistibile. Il total look cioccolato incontra il tocco wild del maculato e nasce un outfit che non passa inosservato. È quel mix che ti fa dire “ok, oggi spacco davvero”. Comodo, chic, audace… proprio come te. - facebook.com facebook
