Brodo e cappone sulla tavola Trionfo dei sapori di famiglia In campo il cuoco del Papa

Per il pranzo di Natale ad Arezzo, lo chef Paolo Tizzanini propone un menu che valorizza i sapori tradizionali della regione, con piatti come brodo e cappone. La sua cucina, semplice e autentica, riflette l’importanza della convivialità e delle radici familiari, offrendo un’esperienza gastronomica che celebra la cultura locale. Un’occasione per condividere le tradizioni in un clima di sobrietà e genuinità, ideale per le festività natalizie.

di Serena Convertino AREZZO Una tavola semplice che profumi di tradizione. È questo l'augurio agli aretini dello chef Paolo Tizzanini (nella foto), volto noto e patron dell'Acquolina di Terranuova che per il menù del pranzo di Natale, quest'anno, si lascia ispirare dai sapori del territorio. Il Natale, ad Arezzo, profuma di brodo buono, spezie antiche e gesti lenti. Tizzanini lo racconta senza nostalgie forzate, ma con il rispetto di chi quella cucina l'ha studiata, cercata, ricostruita passo dopo passo. "Il menu classico, da queste parti, parte sempre dal brodo. Cappone, cappelli del prete, tagli nobili del bollito. Crostini coi fegatini passati nella minestra, collo ripieno, arrosti, bollito in salsa verde.

