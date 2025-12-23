Bremer in gran forma | lo scatto dopo la vittoria di campionato contro la Roma Il difensore brasiliano dimostra la sua ritrovata condizione fisica – FOTO

Bremer, dopo la recente vittoria contro la Roma, mostra un’immagine di grande forma fisica. Il difensore brasiliano sembra aver ritrovato la condizione ottimale in vista dei prossimi impegni stagionali. La foto testimonia il suo impegno e il recupero, elementi fondamentali per la squadra e i tifosi che attendono con fiducia il suo contributo.

Bremer e lo scatto che rassicura i tifosi: il difensore brasiliano pare aver ritrovato la forma più adeguata possibile in visto dei prossimi impegni. Il ritorno di Gleison Bremer al centro della difesa è stato il tassello fondamentale per la vittoria della Juventus sulla Roma per 2-1. Dopo il lungo stop causato dalla lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro riportata a ottobre, il centrale brasiliano è tornato titolare proprio nel big match dello Stadium del 20 dicembre 2025. La gara si è sbloccata al 44? grazie a Francisco Conceição, servito da un colpo di tacco di Cambiaso al termine di una combinazione con Kenan Yildiz.

La Juventus alza la testa contro la Roma I bianconeri si impongono con grande personalità e la mano di Spalletti si vede: grande partita di Yildiz, Conceicao e Openda, il ritorno di Bremer rispetta le aspettative Cosa ne pensate, diteci la vostra - facebook.com facebook

