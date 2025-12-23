Bradley Cooper pronto al grande passo con Gigi Hadid | matrimonio in vista nel 2026?

Recenti rumors indicano che Bradley Cooper potrebbe aver chiesto ufficialmente la mano di Gigi Hadid, secondo quanto riportato dal Daily Mail. La notizia, ancora non confermata, suggerisce un possibile matrimonio nel 2026. Si tratta di un passo significativo che, se confermato, segnerebbe un nuovo capitolo nelle vite dei due protagonisti, noti per la loro riservatezza.

Non è una semplice voce da corridoio. Secondo indiscrezioni rilanciate dal Daily Mail, Bradley Cooper avrebbe fatto un passo dal sapore antico e solenne: chiedere a Yolanda Hadid la mano di sua figlia Gigi Hadid. Un gesto privato, d'altri tempi forse ma carico di significato. E soprattutto di futuro. Scopriamo di più. Bradley Cooper e Gigi Hadid: una storia nata lontano dai riflettori. La relazione tra l'attore e la top model procede spedita dall'ottobre 2023, quando i due furono avvistati insieme dopo un weekend a New York. Da allora, nessun eccesso. Nessuna esposizione forzata. Solo segnali chiari di un legame che cresce.

