Botti illegali in casa | blitz dei Carabinieri in Irpinia

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda, hanno deferito in stato di libertà un 55enne, già noto alle Forze dell'Ordine, per " fabbricazione e detenzione di materiale esplodente " e " ricettazione ". Durante la notte nel comune di Melito Irpino, nell'ambito di una serie di indagini per la ricerca di armi e materiale esplodente, i Carabinieri di Grottaminarda, a seguito di un controllo e di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto nell'abitazione dell'uomo un ingente quantitativo di botti illegali detenuti senza alcuna autorizzazione.

VIDEO/ Maxisequestro di botti nel Napoletano e a Benevento - Migliaia di artifizi pirotecnici illegali, tonnellate di ordigni artigianali altamente pericolosi nella rete della guardia di finanza ... rainews.it

Spaccio, armi e botti: maxiblitz della polizia nella città vecchia di Taranto - operazione nella città vecchia di Taranto: 4 arresti per spaccio di droga e detenzione di armi clandestine. informatissimo.net

A Napoli c’è il primo ferito per i botti illegali - facebook.com facebook

L'allarme dei Carabinieri, 'botti illegali come Ied, sempre più pericolosi'. 'Contenitori in plastica ne aumentano la forza della detonazione' #ANSA x.com

