Botti e petardi vietati a Capodanno | l' ordinanza del Comune di Cisterna

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cisterna ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi e botti durante la notte di Capodanno. La misura, firmata dal sindaco Valentino Mantini, mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti. Il rispetto di questa disposizione è importante per preservare l’ordine e la tranquillità della comunità durante le festività.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato l’ordinanza che sancisce il divieto di utilizzo di petardi e botti nella notte di Capodanno. E' uno dei primi Comuni a pubblicare il provvedimento, che riguarda qualsiasi artificio pirotecnico a effetto sonoro, infiammabile o esplodente. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Botti vietati a Capodanno; Dal 22 dicembre al 6 gennaio scatta il divieto di botti e petardi. A Capodanno proibito anche solo averli con sé; Botti vietati per le feste: a Genova stop ai fuochi dal 22 dicembre, e a Capodanno proibito anche tenerli con sé; A Capodanno vanno vietati i botti, appello al sindaco delle associazioni ambientaliste: Ianeselli prenda esempio da Bolzano.

botti petardi vietati capodannoNatale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste - Bandito l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 7 gennaio ... ilpiacenza.it

botti petardi vietati capodannoCapodanno senza botti, multe anche se sono spenti: le regole per le feste - Dal 22 dicembre al 6 gennaio divieto di utilizzo, nella notte di San Silvestro c'è il divieto di detenzione con multe salate, l'ordinanza firmata dalla sindaca Salis ... genovatoday.it

botti petardi vietati capodannoBotti di Capodanno, la petizione: “La sindaca Salis vieti del tutto la vendita” - A pochi giorni da Capodanno, tradizionalmente festeggiato con i cosiddetti “botti”, arriva un appello per la sindaca Silvia Salis, che con una recente ordinanza ha vietato non solo l’utilizzo ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.