Botti e petardi vietati a Capodanno | l' ordinanza del Comune di Cisterna

Il Comune di Cisterna ha adottato un’ordinanza che vieta l’uso di petardi e botti durante la notte di Capodanno. La misura, firmata dal sindaco Valentino Mantini, mira a garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali incidenti. Il rispetto di questa disposizione è importante per preservare l’ordine e la tranquillità della comunità durante le festività.

Il sindaco di Cisterna Valentino Mantini ha firmato l’ordinanza che sancisce il divieto di utilizzo di petardi e botti nella notte di Capodanno. E' uno dei primi Comuni a pubblicare il provvedimento, che riguarda qualsiasi artificio pirotecnico a effetto sonoro, infiammabile o esplodente. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Capri, vietati i botti di Capodanno e fuochi d’artificio fino al 6 gennaio Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Botti vietati a Capodanno; Dal 22 dicembre al 6 gennaio scatta il divieto di botti e petardi. A Capodanno proibito anche solo averli con sé; Botti vietati per le feste: a Genova stop ai fuochi dal 22 dicembre, e a Capodanno proibito anche tenerli con sé; A Capodanno vanno vietati i botti, appello al sindaco delle associazioni ambientaliste: Ianeselli prenda esempio da Bolzano. Natale e Capodanno, sicurezza al primo posto: "botti" vietati per tutto il periodo delle feste - Bandito l’utilizzo di petardi, botti, fuochi d’artificio e lanterne volanti, anche se di libera vendita dalle 20 del 24 dicembre alle 20 del 7 gennaio ... ilpiacenza.it

Capodanno senza botti, multe anche se sono spenti: le regole per le feste - Dal 22 dicembre al 6 gennaio divieto di utilizzo, nella notte di San Silvestro c'è il divieto di detenzione con multe salate, l'ordinanza firmata dalla sindaca Salis ... genovatoday.it

Botti di Capodanno, la petizione: “La sindaca Salis vieti del tutto la vendita” - A pochi giorni da Capodanno, tradizionalmente festeggiato con i cosiddetti “botti”, arriva un appello per la sindaca Silvia Salis, che con una recente ordinanza ha vietato non solo l’utilizzo ... msn.com

Caltanissetta. Divieto di uso di petardi, botti e fuochi d’artificio pirotecnici dal 30 dicembre al 6 gennaio 2026. - facebook.com facebook

No petardi e botti: ecco l’ordinanza del Comune di Poggibonsi x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.