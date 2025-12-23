Borse e accessori contraffatti maxi indagine sulla moda di lusso | coinvolta anche Firenze

Una vasta indagine della Guardia di Finanza ha portato alla luce un traffico illecito di prodotti di moda di lusso contraffatti, coinvolgendo anche Firenze. L’indagine ha scoperto un traffico milionario di borse, accessori e capi di pelletteria venduti come originali, evidenziando un fenomeno diffuso nel settore della moda di alta gamma.

Dalle borse di lusso ai capi di pelletteria, passando per accessori venduti come originali. Un traffico milionario di prodotti di alta moda contraffatti, con coinvolgimenti anche a Firenze, è finito al centro di una maxi operazione della Guardia di Finanza. L'operazione, coordinata dalla procura.

Decine di migliaia di borse, scarpe e accessori di alta moda ma... tarocchi: maxi-operazione della GdF - Da Como perquisizioni in tutta Italia, sgominata una banda composta da 24 persone coinvolte nella produzione e commercializzazione di merce contraffatta ... affaritaliani.it

Quasi 30mila borse di marca false nei container in porto, maxi sequestri e sei denunce - L’Operazione, denominata “ERMES”, è stata caratterizzata da un delicato e "chirurgico" lavoro delle unità operative specializzate, che ogni giorno monitorano il traffico delle merci contenute nei mili ... primocanale.it

